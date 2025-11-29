Воздушное пространство Молдовы было временно закрыто из-за дронов — Погранполиция

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Воздушное пространство Молдовы было на время закрыто из-за пролета в воздушном пространстве республики двух дронов, сообщили в Погранполиции.
О пролете беспилотников в северной части Молдовы ведомство проинформировала Служба воздушных операций Министерства обороны.
«Согласно поступившей информации, два дрона пересекли воздушное пространство Республики Молдова по направлению: Станиславка (Одесская область Украины) — Воронково (Молдова, территория левого берега Днестра), радары их не обнаружили», — отмечается в сообщении Погранполиции.
Уточняется, что впоследствии пограничные органы Украины проинформировали Погранполицию Молдовы, что беспилотники были замечены в направлении Великая Косница (Украина) — Руслановка Сорокского района Молдовы, «они пересекли государственную границу с одной стороны на другую».
«Воздушное пространство Молдовы было закрыто, а затем вновь открыто, за исключением Северного региона. На основании полученной информации принимаются меры, предусмотренные действующим законодательством, проверяется зона, по которой пролетали дроны, и пока не выявлено объектов, представляющих угрозу для безопасности граждан», — сообщало ведомство.
Позже появилось еще одно сообщение Погранполиции. Ведомство, со ссылкой на информацию пограничных структур Украины, проинформировало, что дроны покинули национальную территорию Молдвоы.
«Воздушное пространство Республики Молдова полностью открыто. Пограничная полиция в сотрудничестве с национальными учреждениями и международными партнерами продолжает анализировать полученную информацию и следить за ситуацией», — отмечается в релизе Погранполиции.
Никаких элементов, представляющих опасность для граждан, на данный момент не выявлено.