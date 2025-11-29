Воздушное пространство Молдовы было временно закрыто из-за дронов — Погранполиция

«Воздушное пространство Молдовы было закрыто, а затем вновь открыто, за исключением Северного региона. На основании полученной информации принимаются меры, предусмотренные действующим законодательством, проверяется зона, по которой пролетали дроны, и пока не выявлено объектов, представляющих угрозу для безопасности граждан», — сообщало ведомство.