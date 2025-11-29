Залп «Кинжалов» достиг авиабазы с истребителями ВСУ в Хмельницкой области

Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военнослужащие пытали жительницу Суджи газовой горелкой, когда она не отдала им ключи от машины мужа. Во время вторжения в Курскую область боевики ворвались к ней в дом и стали требовать отдать им автомобиль.