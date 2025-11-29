Руденко: российские военные начали бои за ж/д депо в Константиновке

Продвигающиеся в Константиновке российские подразделения начали бои за железнодорожное депо, сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.
«В Константиновке — бои за ж/д депо», — написал он.
О выходе российских военных к депо в Константиновке сообщил накануне Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
По данным источников канала, подразделениям РФ удалось расширить зону контроля на территории города.
Также появилась информация о наращивании российскими военными давления на позиции ВСУ в Константиновке с юга.
Ранее Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой заявил aif.ru, что судьба Константиновки будет решена в ближайшие дни.