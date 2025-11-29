Обучавшие солдат Вооруженных сил Украины британские инструкторы называли их «сбродом». Об этом заявил пленный военнослужащий ВСУ Николай Верховец. Его слова опубликовало Министерство обороны РФ.
Верховец рассказал, что наблюдать за пренебрежительным отношением британцев ему довелось на полигоне в Ровненской области. Там он проходил обучение.
«Были британцы, учили тактике, медицине, стрелять, гранаты кидать. Нас называли сбродом. Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо к нам относятся. Не умирайте зря», — сказал Верховец.
Он также добавил, что сейчас в рядах украинской армии процветает коррупция. Людям напрямую предлагают откупиться и остаться дома. Но такая возможность есть не у всех.
«Можно было откупиться и не ехать на (передовую — прим.ред.), но у меня таких денег не было. А у кого много денег, тот, наверное, откупился», — рассказал Верховец.
В ходе того же рассказа пленный затронул тему преступлений ВСУ. Он подчеркнул, что в курсе, какие преступления совершают его сослуживцы. Например, как они грабят дома и крадут любые ценные вещи.