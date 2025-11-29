Замакима Алматинской области Есболатов извинился за фразу об инвалидах

Что он имел в виду.
Сам Канат Есболатов рассказал, что встреча с министром здравоохранения в Талгаре вместо двух часов длилась четыре. Люди с инвалидностью долго стояли в очереди, их перебивали, обстановка была очень напряженной. Когда он призывал к порядку, то хотел сказать, что Аллах дал им большое испытание. Однако неудачно сформулировал на русском языке.
«Я понимаю, что мои слова задели чувства многих, даже задели честь. За это искренне прошу прощения. На крупных мероприятиях важно в первую очередь давать слово пожилым жителям и людям с ограниченными возможностями. На любом собрании правильно и по-человечески — не заставлять их долго ждать и выслушивать без очереди», — подчеркнул он.
Общественники поддержали.
Активистка Клара Хасанова была на той встрече и подтвердила, что ситуация была напряженной из-за большого количества обращений. Она считает, что Есболатов на автомате ответил неудачной фразой.
«Принимая во внимание молодой возраст, недавнее назначение, язык обучения, перевод вызвал негодование. Он принес свои извинения. Думаю, что он получил хороший урок и впредь не будет допускать такие обороты», — считает она.
Таже отнестись к замакиму с пониманием призвал талгарский общественник Бахтияр Жаксылыков. Он заявил, что после мероприятия даже лично поговорил с Есболатовым по этому поводу.
«Канат Есполат извинился и пояснил, что оговорился: вместо слов “Аллах испытывает”, по ошибке произнес “Аллах наказал”. Такое действительно может произойти — каждый человек может ошибиться», — отметил он.
Казус на встрече.
Напомним, что во время официальной встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с жителями Талгарского района первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов завершил традиционное благословение «бата» неожиданными словами.
«Давайте уважать инвалидов, их и так немного Аллах, если по-русски говорить — наказал», — указал он.
Фраза прозвучала в присутствии десятков людей с инвалидностью, их родственников и самого министра.