Замакима Алматинской области Есболатов извинился за фразу об инвалидах

Сам Канат Есболатов рассказал, что встреча с министром здравоохранения в Талгаре вместо двух часов длилась четыре. Люди с инвалидностью долго стояли в очереди, их перебивали, обстановка была очень напряженной. Когда он призывал к порядку, то хотел сказать, что Аллах дал им большое испытание. Однако неудачно сформулировал на русском языке.