Дятлова: ремонт на улице Галицкого должны выполнить до Дня города

По словам сити-менеджера, на этой неделе она обратилась к губернатору с еще одним предложением. «Помните, там есть парк, и забор [там] не очень красивый, кирпичный. Прямо вот на этой неделе, обсуждая вопрос ремонта улицы, подняли вопрос о том, что надо делать красиво сразу же и синхронизировать работу не только по обустройству улицы, но и по замене ограждения, — сказала она. — Алексей Сергеевич [Беспрозванных] принял решение о том, что выделит дополнительные денежные средства для того, чтобы эта улица открыла нам не только безупречно выполненный тротуар, но и смену забора. Это синхронизация двух работ по обустройству улицы и по замене ограждения».