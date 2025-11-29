Telegraph узнала причину призыва США к Зеленскому уволить Ермака

«Украинская правда» в конце января, после инаугурации Трампа, сообщала, что в администрации нового президента США не захотели общаться с Ермаком. По данным газеты, при предшественнике Трампа Джо Байдене тот был «ключевой фигурой в контактах с Белым домом», однако во время визита в США в конце 2024-го Ермак получил «холодный прием» от команды победившего на выборах республиканца.