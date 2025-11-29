Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин пошутил над названием кафедры в ННГАСУ

Президент придумал простое название для кафедры отопления и вентиляции.

Президент РФ Владимир Путин пошутил над названием кафедры ННГАСУ во время встречи с участниками V конгресса молодых ученых. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

На встрече с российским лидером побывал директор департамента стратегического развития ННГАСУ Александр Смыков. Обращаясь к президенту, нижегородец упомянул кафедру, на которой работает — кафедра отопления и вентиляции. Владимир Путин уточнил у Александра Смыкова ее название, и нижегородский ученый повторил его.

«Если говорить по-простому, отопление и вентиляция — деньги на ветер. Шучу, извините, пожалуйста», — сказал после Владимир Путин.

Ранее Президент высоко оценил меры поддержки семей в Нижегородской области.