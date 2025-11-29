Владимир Путин пошутил над названием кафедры в ННГАСУ

Президент РФ Владимир Путин пошутил над названием кафедры ННГАСУ во время встречи с участниками V конгресса молодых ученых. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
На встрече с российским лидером побывал директор департамента стратегического развития ННГАСУ Александр Смыков. Обращаясь к президенту, нижегородец упомянул кафедру, на которой работает — кафедра отопления и вентиляции. Владимир Путин уточнил у Александра Смыкова ее название, и нижегородский ученый повторил его.
«Если говорить по-простому, отопление и вентиляция — деньги на ветер. Шучу, извините, пожалуйста», — сказал после Владимир Путин.
