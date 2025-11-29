Радий Хабиров встретился с главами городов и районов Башкирии

В субботу, 29 ноября, Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в семинаре руководителей городов и районов республики, который состоялся в Мелеузовском районе. На повестке — актуальные вопросы социально-экономического развития территорий и задачи органов местного самоуправления на ближайшую перспективу.
Руководитель региона подчеркнул важность совместных усилий всех уровней власти для обеспечения динамичного развития республики и дальнейшего повышения качества жизни людей.
— Достойный результат возможен только благодаря командной работе правительства и управленческих команд на местах. От каждого из вас — глав администраций, руководителей министерств и ведомств зависит, насколько качественно мы будем решать стоящие перед нами задачи, — отметил Радий Хабиров. — Наш семинар — важная площадка для решения актуальных вопросов развития территорий, сохранения хорошего экономического состояния предприятий и организаций, выполнения социальных обязательств.
Глава Башкортостана поблагодарил руководителей муниципалитетов за ответственную работу в 2025 году и обозначил приоритетные направления дальнейшей деятельности.
В рамках программы семинара участники также обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, выстраивание конструктивного диалога с жителями городов и районов, механизмы сопровождения инвестиционных проектов.
