Радий Хабиров встретился с главами городов и районов Башкирии

— Достойный результат возможен только благодаря командной работе правительства и управленческих команд на местах. От каждого из вас — глав администраций, руководителей министерств и ведомств зависит, насколько качественно мы будем решать стоящие перед нами задачи, — отметил Радий Хабиров. — Наш семинар — важная площадка для решения актуальных вопросов развития территорий, сохранения хорошего экономического состояния предприятий и организаций, выполнения социальных обязательств.