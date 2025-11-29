Ричмонд
WSJ: переговоры Дмитриева и Уиткоффа держали в секрете от чиновников США

Чиновники США не всегда были в курсе деталей переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседников WSJ, переговоры Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа длились девять месяцев. При этом чиновники из отдела по контролю за санкциями в Минфине США нередко узнавали подробности этих встреч от британских коллег.

В преддверии августовского саммита РФ и США на Аляске Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф обсуждали возможный обмен заключенными, заявили источники WSJ. По их словам, ЦРУ и Госдеп США не были проинформированы о переговорах по обмену в полной мере.

Спустя несколько дней после саммита в Анкоридже Разведывательный и ситуационный центр ЕС передал отчет некоторым высокопоставленным лицам национальной безопасности Европы. По данным газеты, содержание документа «шокировало» европейских чиновников, поскольку в нем описывались подробности коммерческих и экономических планов, которые США реализовывали совместно с Россией. Среди них — добыча редкоземельных металлов в Арктике, пишет WSJ.

26 ноября агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы телефонных разговоров представителей РФ и США. Как утверждает агентство, одна из них — запись разговора Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, вторая — Кирилла Дмитриева и Ушакова. В беседе с «Ъ» помощник президента России заявил, что утечка вряд ли произошла от участников разговора. В свою очередь, Дмитриев назвал стенограмму разговора с Юрием Ушаковым фейком.

