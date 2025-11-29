WSJ: переговоры Дмитриева и Уиткоффа держали в секрете от чиновников США

По словам собеседников WSJ, переговоры Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа длились девять месяцев. При этом чиновники из отдела по контролю за санкциями в Минфине США нередко узнавали подробности этих встреч от британских коллег.
Спустя несколько дней после саммита в Анкоридже Разведывательный и ситуационный центр ЕС передал отчет некоторым высокопоставленным лицам национальной безопасности Европы. По данным газеты, содержание документа «шокировало» европейских чиновников, поскольку в нем описывались подробности коммерческих и экономических планов, которые США реализовывали совместно с Россией. Среди них — добыча редкоземельных металлов в Арктике, пишет WSJ.
26 ноября агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы телефонных разговоров представителей РФ и США. Как утверждает агентство, одна из них — запись разговора Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, вторая — Кирилла Дмитриева и Ушакова. В беседе с «Ъ» помощник президента России заявил, что утечка вряд ли произошла от участников разговора. В свою очередь, Дмитриев назвал стенограмму разговора с Юрием Ушаковым фейком.