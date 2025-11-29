Ричмонд
Орбан: время в украинском конфликте на стороне России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что время в украинском конфликте на стороне России.

Источник: Reuters

Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

Орбан призвал «отказаться от иллюзий и взглянуть правде в глаза». По его словам, в предлагаемом США плане по урегулированию украинского конфликта изложена «отрезвляющая реальность».

«Время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться [наступление] мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет», — сказал венгерский премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что после завершения конфликта Украина должна продолжить существовать исключительно как буферное государство. Орбан также указал на необходимость скорейшего начала российско-европейских переговоров на высоком уровне.

Ранее премьер-министр Венгрии отметил, что украинский конфликт и разногласия между странами ЕС достигли «переломного момента».

В Responsible Statecraft между тем писали, что ситуация для Украины, которая и так потрясена внутренними кризисами, в будущем станет гораздо хуже.

