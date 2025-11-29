Ричмонд
Какие законы вступают в силу в декабре 2025 года

Эти нововведения формируют основу для дальнейшей модернизации правового пространства и адаптации нормативных актов к современным реалиям.

Источник: Башинформ

Конец 2025 года ознаменуется в России новыми законодательными изменениями, которые повлияют на жизнь граждан. Самые важные из них в нашем материале.

Ужесточённая ответственность за преступления против страны.

Так, с 17 ноября ведено пожизненное заключение за вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность. Кроме того, исключены сроки давности по преступлениям, связанным с терроризмом и диверсией. Уголовная ответственность наступает с 14 лет за особо опасные деяния в этой сфере.

Изменения в доступе иностранцев к бесплатной медицине.

С 28 ноября иностранцам, находящимся в России, бесплатная медицинская помощь будет доступна только после пятилетнего периода официальной занятости. Экстренные случаи остаются исключением.

Биометрия мигрантов.

С 1 декабря начнется сбор биометрических данных у мигрантов во всех пограничных пунктах пропуска. Это экспериментальное мероприятие по контролю въезда и выезда.

Поддержка ветеранских организаций.

С 9 декабря некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой ветеранов боевых действий, получат особый статус и льготы. Они смогут рассчитывать на содействие государства и муниципалитетов.

Контроль средств госструктур.

С 14 декабря банки с низким кредитным рейтингом утратят право размещать деньги государственных структур и фондов. Будут ограничены счета эскроу по недвижимости.

Государственный надзор в ядерной энергетике.

Появится постоянная форма надзора за объектами атомной энергетики, регламентированная специальным федеральным законом. Новый порядок вступает в силу с 15 декабря.

Повышенная прозрачность мер соцподдержки.

Так с декабря через портал «Госуслуги» население будет автоматически уведомляться о положенных мерах социальной защиты при наступлении определенных жизненных обстоятельств (потеря работы, предпенсионный возраст).