Умеров возглавит делегацию для переговоров с США и Россией вместо Ермака

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой делегации для переговоров с Россией и США вместо уволенного Андрея Ермака.

Источник: Reuters

«Вопросы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира. Умеров Рустем Энверович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации», — говорится в указе.

В составе делегации остались:

  • советник главы офиса Зеленского Александр Бевз;
  • глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов*;
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский;
  • глава службы внешней разведки Олег Иващенко;
  • первый замглавы МИД Сергей Кислица;замглавы СБУ Александр Поклад.

В список внесли замначальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого.

Зеленский в пятницу объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, детективы не предъявили никому обвинение.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности «Энергоатома» Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

