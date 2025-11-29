Ричмонд
Беспрозванных вручил новые погоны бойцам территориальной обороны Калининградской области

Резервисты с марта 2025 года провели шесть военных сборов.

Источник: Клопс.ru

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных вручил новые погоны участникам мобилизационного людского резерва области БАРС-39, которым присвоены очередные воинские звания. Об этом глава региона в субботу, 29 ноября, рассказал в своём телеграм-канале.

«Минобороны России присвоили очередные воинские звания порядка 40 человек, при этом почти половина из них — офицерские», — отметил губернатор.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с марта 2025 года при поддержке Генерального штаба ВС РФ резервисты приняли участие в шести военных сборах: «А это не менее 80-ти важных мероприятий по укреплению теробороны региона».

В состав теробороны БАРС-39 входят 300 человек.