Беспрозванных вручил новые погоны бойцам территориальной обороны Калининградской области

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных вручил новые погоны участникам мобилизационного людского резерва области БАРС-39, которым присвоены очередные воинские звания. Об этом глава региона в субботу, 29 ноября, рассказал в своём телеграм-канале.
«Минобороны России присвоили очередные воинские звания порядка 40 человек, при этом почти половина из них — офицерские», — отметил губернатор.
Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с марта 2025 года при поддержке Генерального штаба ВС РФ резервисты приняли участие в шести военных сборах: «А это не менее 80-ти важных мероприятий по укреплению теробороны региона».
В состав теробороны БАРС-39 входят 300 человек.