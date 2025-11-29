СМИ узнали об отправке делегации Украины в США для встречи с Уиткоффом и Кушнером

«Украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.
По данным агентства, в делегацию входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Отмечается, что встреча пройдет во Флориде.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украину в рамках переговоров с США будут представлять начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов и Умеров. По его словам, к ним также присоединятся сотрудники МИДа и представители разведывательных органов страны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры по Украине только с США. По его словам, к моменту приезда американской делегации в Москву Россия будет обладать информацией о согласованных пунктах мирного плана.