СМИ узнали об отправке делегации Украины в США для встречи с Уиткоффом и Кушнером

Делегация Украины направилась в США для встречи со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом 29 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

«Украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения мирного плана, предложенного президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

По данным агентства, в делегацию входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Отмечается, что встреча пройдет во Флориде.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украину в рамках переговоров с США будут представлять начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов и Умеров. По его словам, к ним также присоединятся сотрудники МИДа и представители разведывательных органов страны.

До этого, 27 ноября, украинский лидер анонсировал скорые «важные переговоры» с США по положениям мирного плана после первых итогов встречи Женеве. Он отметил, что страна готова работать над планом также вместе со странами — членами Евросоюза (ЕС).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры по Украине только с США. По его словам, к моменту приезда американской делегации в Москву Россия будет обладать информацией о согласованных пунктах мирного плана.

