Рябков: Европа каждый раз пытается сорвать урегулирование на Украине

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия и США продолжают диалог, американская сторона воспринимает ситуацию вокруг украинского конфликта более адекватно, нежели европейцы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы исходим из того, что администрация США в этих условиях проводит здравый курс, воспринимает ситуацию [вокруг Украины] более адекватно, чем европейские союзники США. И, соответственно, мы продолжаем диалог», — отметил высокопоставленный дипломат в эфире телеканала ТВЦ.

Рябков подчеркнул, что безнадежность европейцев по этому вопросу очевидна. «Каждый раз, когда появляется перспектива решения, [они] бросают все силы — политические, материальные ресурсы — на срыв, на ликвидацию самой основы для урегулирования», — указал он.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.

