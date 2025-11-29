Песков указал на рост неопределенности из-за скандала на Украине

По его словам, сложно делать прогнозы относительного того, что будет дальше.
«Политическая неопределенность, вызванная этим скандалом, растет, и растет очень быстро, день ото дня. Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», — заявил он телеканалу CNN.
Ранее в этот же день австралийский политолог Марк Лоу в интервью «Известиям» назвал отставку Ермака причиной ослабления президентского контроля за страной. По его словам, такие действия могут привести к милитаризации Киева в случае, если достаточную власть получит Служба безопасности Украины (СБУ).
Об отставке главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщалось ранее в тот же день. Глава киевского режима также рассказал о планах провести консультации по кандидатуре нового руководителя офиса президента.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у Ермака. Отмечалось, что они проводятся в рамках уголовного дела о коррупции бизнесмена Тимура Миндича (его называют руководителем преступной схемы). Позднее «РБК-Украина» отметило, что обвинения не были предъявлены никому из офиса президента Украины после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у Андрея Ермака.