Песков указал на рост неопределенности из-за скандала на Украине

Ранее в этот же день австралийский политолог Марк Лоу в интервью «Известиям» назвал отставку Ермака причиной ослабления президентского контроля за страной. По его словам, такие действия могут привести к милитаризации Киева в случае, если достаточную власть получит Служба безопасности Украины (СБУ).