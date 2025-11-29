Экс-премьер Молдавии прокомментировал закрытие Русского дома в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Попытки властей Молдавии ограничить культурное пространство страны, включая закрытие Русского дома в Кишинёве, бессмысленны и вредны для многонационального обществ республики, заявил в комментарии РИА Новости экс-премьер страны Владимир Филат.
Ранее в парламенте Молдавии во втором чтении был принят закон о денонсации соглашения с Россией о создании культурных центров, что фактически означает закрытие Русского дома в Кишинёве (представительство Россотрудничества в Молдавии — ред.). Решение вызвало недовольство части общества, где считают, что ликвидация центра ограничит культурные права русскоязычных граждан и усилит напряжённость в многонациональной среде республики.
«Можно многое сделать плохое, а нынешняя власть в лице ПДС этим и занимается. Но вот культуру запретить невозможно. Я читал и буду читать на русском языке, для меня русская литература — это то, на чём я развивал свою личность. Шаги властей, направленные на удаление культурных и образовательных площадок, бессмысленные и вредны», — сказал Филат.
По словам экс-премьера, действия властей в сфере культуры и внутренней политики ведут к дальнейшей поляризации общества.
«То, что происходит, конечно, неправильно. Сказал бы “дураки”, но это было бы мало сказано. Важно другое — нужно вернуть стране нормальную власть, которая руководствуется интересами граждан Республики Молдова и будущего этой страны. Общество у нас многонациональное, оно должно быть сплочённым, а не разделённым», — подчеркнул политик.
Филат добавил, что нынешняя власть продолжит принимать спорные решения до тех пор, пока у граждан не появится возможность реально влиять на курс страны.
«Пока мы не можем принимать решения, нам остаётся только реагировать. Реакции должны быть не только декларативными — протест не является только словесным. Когда люди отдельно, на своей кухне, сила малая. Когда люди объединяются, эта сила становится больше», — сказал он.
По словам политика, общество постепенно начнёт отвечать на действия власти «более решительно».
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Россия настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.