Украинские безэкипажные катера атаковали терминал КТК в Новороссийске

«Недропользователи в Казахстане меньше заработают, потому что большая часть загрузки КТК, то есть больше 60 млн тонн из этих 74 — это все-таки нефть Казахстана. Казахстан через КТК экспортирует около 80% добываемой у себя нефти, своего экспорта. Тут большой вопрос, а что будет с Казахстаном? А эти компании-недропользователи являются основными налогоплательщиками, то есть ~это прямой удар по Казахстану прежде всего~. Российская то нефть может и в других направлениях быть экспортирована, но, опять же, их не так много. Российской нефти около 10−12 млн тонн обычно по КТК экспортируется», — подчеркнул он.