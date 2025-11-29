Ричмонд
CNN: отставка Ермака может стать самым серьезным испытанием для Зеленского

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может стать самым серьезным политическим испытанием для главы киевского режима, сообщает телеканал CNN.

Источник: Reuters

В пятницу CNN назвал отставку Ермака серьезным кризисом, осложняющим позицию украинского руководства на пути к важным мирным переговорам с США, и такое развитие событий «особенно неловко для Зеленского». Канал также описал ситуацию как «серьезный кризис» для киевского режима.

«Теперь отставка Андрея Ермака может стать самым серьезным политическим испытанием для Зеленского», — говорится в публикации телеканала.

В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.