В Приднестровье действует «день тишины» перед основным голосованием на выборах депутатов

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя — Sputnik. В Приднестровье действует День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, сообщает местный Центризбирком (ЦИК).
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается согласно местному Кодексу о выборах.
По данным ЦИК, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
С понедельника, 24 ноября, в Приднестровье в понедельник началось досрочное голосование. В первый день было открыто семь участков в территориальных избирательных комиссиях — по одному в каждом городе и районе. С 24 по 27 ноября можно было отдать свой голос в территориальных избирательных комиссиях городов и районов, а 28 и 29 ноября — в участковых избирательных комиссиях. Проголосовать смогли те, кто по каким-то причинам не сможет сделать это 30 ноября.
Как сообщили в ЦИК Приднестровья, в досрочном голосовании приняли участие более 4,5 тысячи избирателей.
Ранее внешнеполитическое ведомство Приднестровья направило ОБСЕ и представителям Кишинева в переговорном процессе обращение о попытках срыва выборов и потребовало провести проверку и предоставить разъяснения. В документе была подчеркнута необходимость проведения соответствующей проверки и получения разъяснений. Также сообщалось, что правоохранительные органы Приднестровья возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в рамках телеинтервью местному вещателю призвал всех избирателей не бояться угроз, прийти на участки в Единый день голосования и осуществить свое избирательное право.