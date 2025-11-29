Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приднестровье действует «день тишины» перед основным голосованием на выборах депутатов

В последний день ноября приднестровцам предстоит избрать депутатов всех уровней.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя — Sputnik. В Приднестровье действует День тишины, когда запрещена любая предвыборная агитация, сообщает местный Центризбирком (ЦИК).

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается согласно местному Кодексу о выборах.

В воскресенье, 30 ноября, жителям Приднестровья предстоит избрать 33 депутата Верховного совета, 469 депутатов местных советов, а также 76 глав сел и поселков.

По данным ЦИК, в списках избирателей числятся порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.

С понедельника, 24 ноября, в Приднестровье в понедельник началось досрочное голосование. В первый день было открыто семь участков в территориальных избирательных комиссиях — по одному в каждом городе и районе. С 24 по 27 ноября можно было отдать свой голос в территориальных избирательных комиссиях городов и районов, а 28 и 29 ноября — в участковых избирательных комиссиях. Проголосовать смогли те, кто по каким-то причинам не сможет сделать это 30 ноября.

Как сообщили в ЦИК Приднестровья, в досрочном голосовании приняли участие более 4,5 тысячи избирателей.

Ранее внешнеполитическое ведомство Приднестровья направило ОБСЕ и представителям Кишинева в переговорном процессе обращение о попытках срыва выборов и потребовало провести проверку и предоставить разъяснения. В документе была подчеркнута необходимость проведения соответствующей проверки и получения разъяснений. Также сообщалось, что правоохранительные органы Приднестровья возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в рамках телеинтервью местному вещателю призвал всех избирателей не бояться угроз, прийти на участки в Единый день голосования и осуществить свое избирательное право.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше