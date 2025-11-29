Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта

«Единственно возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на основополагающем принципе, согласно которому Украина становится буферным государством, которым она когда-то была. Россия сохраняет за собой территорию, согласованную на международной мирной конференции, а всё к западу от этой линии — вплоть до восточной границы НАТО — составляет территорию украинского государства, которое вновь станет буферным», — заявил Орбан в интервью изданию Welt am Sonntag.
По его словам, Россия и НАТО должны договориться о численности и оснащении украинских вооружённых сил, которым разрешено действовать в буферной зоне. Обе стороны должны предоставить гарантии того, что «никто не подчинит это буферное государство своей власти».
«Это вопрос переговоров; международное право предоставляет инструменты для создания такой системы гарантий», — заявил венгерский премьер.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным успешными, поскольку по итогам удалось гарантировать энергоснабжение Венгрии. Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.