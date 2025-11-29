Орбан рассказал, что будет с Украиной после завершения конфликта

«Единственно возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на основополагающем принципе, согласно которому Украина становится буферным государством, которым она когда-то была. Россия сохраняет за собой территорию, согласованную на международной мирной конференции, а всё к западу от этой линии — вплоть до восточной границы НАТО — составляет территорию украинского государства, которое вновь станет буферным», — заявил Орбан в интервью изданию Welt am Sonntag.