Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давыдовский покинул руководящий пост в администрации Волгоградской области

Руководитель комитета по делам национальностей переходит на другую работу.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Волгоградской области произошли кадровые перестановки. Руководитель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области в пятницу, 28 ноября, покинул свой пост. Как объяснили в администрации Волгоградской области, увольнение связано с переходом на новую работу.

Как считает политолог Павел Данилин, это решение губернатора Андрея Бочарова, который накануне 2026 года выстраивает «предвыборную архитектуру и формирует команду, с которой будет работать в рамках своего третьего срока».

— Бочаров как губернатор-стратег готовит область к успешному выполнению политических задач, выходящих за пределы следующего года. Более того, эти задачи придется решать не только в условиях СВО и незаконно введенных санкций, но и после окончания спецоперации, когда жители будут ждать от губернаторов и федерального центра ещё более ускоренного развития социальной сферы и экономики.

В официальном сообщении администрации региона говорится, что временно руководство комитетом возьмет на себя зам председателя Алексей Бахтуров.