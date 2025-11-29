Давыдовский покинул руководящий пост в администрации Волгоградской области

В администрации Волгоградской области произошли кадровые перестановки. Руководитель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области в пятницу, 28 ноября, покинул свой пост. Как объяснили в администрации Волгоградской области, увольнение связано с переходом на новую работу.
Как считает политолог Павел Данилин, это решение губернатора Андрея Бочарова, который накануне 2026 года выстраивает «предвыборную архитектуру и формирует команду, с которой будет работать в рамках своего третьего срока».
— Бочаров как губернатор-стратег готовит область к успешному выполнению политических задач, выходящих за пределы следующего года. Более того, эти задачи придется решать не только в условиях СВО и незаконно введенных санкций, но и после окончания спецоперации, когда жители будут ждать от губернаторов и федерального центра ещё более ускоренного развития социальной сферы и экономики.
В официальном сообщении администрации региона говорится, что временно руководство комитетом возьмет на себя зам председателя Алексей Бахтуров.