Давыдовский покинул руководящий пост в администрации Волгоградской области

— Бочаров как губернатор-стратег готовит область к успешному выполнению политических задач, выходящих за пределы следующего года. Более того, эти задачи придется решать не только в условиях СВО и незаконно введенных санкций, но и после окончания спецоперации, когда жители будут ждать от губернаторов и федерального центра ещё более ускоренного развития социальной сферы и экономики.