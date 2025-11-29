Африканский союз приостановил членство Гвинеи-Бисау после военного переворота

В резолюции указано, что Африканский союз подтверждает свою «нулевую терпимость к неконституционной смене правительства». Организация решила немедленно отстранить Гвинею-Бисау от участия во всех мероприятиях союза, его органов и институтов до тех пор, пока там не будет восстановлен конституционный порядок.