Орбан сообщил, что на встрече с Путиным были открыты двери для серьезных сделок

«Мы открыли двери для двух или трех серьезных сделок, а теперь об этом будут договариваться представители [энергетической компании] MOL и другие. Это будет вопросом бизнеса, а не делом венгерского правительства», — сказал Орбан, выступая на собрании активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Ньиредьхаза на северо-востоке страны.