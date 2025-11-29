Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв израильской агрессии в Газе превысило 70 тысяч

КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Число погибших в секторе Газа из-за действий израильских военных с 7 октября 2023 года превысило 70 тысяч, сообщило министерство здравоохранения сектора.

Источник: Reuters

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года увеличилось до 70,1 тысячи, пострадали 170 983 человека», — говорится в заявлении минздрава.

В сообщении министерства отмечается, что за последние 48 часов в больницы сектора Газа поступили двое погибших и 11 пострадавших. Также минздрав подчеркнул, что в общую статистику жертв добавили еще 299 человек.

По данным министерства здравоохранения, после вступления в силу прекращения огня в секторе Газа погибли 354 человека, ранения получили более 900.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки.

ХАМАС продолжает возвращать Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 26 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще два тела погибших заложников.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше