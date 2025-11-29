Кондратьев поблагодарил Путина за поддержку кубанских ученых

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил уверенность в успешной реализации научных инициатив молодых исследователей из Кубани. Такое заявление прозвучало в ходе комментария итогов встречи президента России Владимира Путина с участниками V Конгресса молодых ученых (18+), которая состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля.
В ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул значимость конгресса как одной из наиболее авторитетных площадок для презентации научных достижений. Президент отметил активное участие ведущих российских компаний в работе с исследовательскими центрами и молодыми учеными, что способствует формированию рынка для внедрения новейших разработок. Особый акцент был сделан на важности сотрудничества между государством, бизнесом и научным сообществом для достижения прорывных результатов в технологическом развитии страны.
Краснодарский край на мероприятии представляли аспирант и научный сотрудник Федерального научного центра биологической защиты растений Ксения Гасиян, а также директор института ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии КубГАУ Анна Гнеуш. По словам губернатора Кондратьева, исследователи достойно презентовали научный потенциал региона и его вклад в развитие государства. Глава региона отдельно отметил последовательное развитие научных изысканий по всем направлениям, особенно в аграрном секторе, обеспечивающем продовольственную безопасность России.
Важным инструментом поддержки научных исследований стала деятельность Кубанского научного фонда, учрежденного по инициативе губернатора в 2020 году. За пятилетний период работы организация поддержала 225 перспективных проектов, общий объем финансирования которых приблизился к 600 миллионам рублей. Дополнительным стимулом для исследователей служит краевой конкурс «Премия IQ года» (18+), в рамках которого 15 победителей и призеров 2025 года получили денежные вознаграждения в размере 100−300 тысяч рублей для реализации собственных разработок.
Напомним, большинство ученых Кубани оказались женщинами.