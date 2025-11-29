Кондратьев поблагодарил Путина за поддержку кубанских ученых

В ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул значимость конгресса как одной из наиболее авторитетных площадок для презентации научных достижений. Президент отметил активное участие ведущих российских компаний в работе с исследовательскими центрами и молодыми учеными, что способствует формированию рынка для внедрения новейших разработок. Особый акцент был сделан на важности сотрудничества между государством, бизнесом и научным сообществом для достижения прорывных результатов в технологическом развитии страны.