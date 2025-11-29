Ричмонд
Финляндия и Великобритания начали учения у границы с Россией

Финляндия проводит совместные с Великобританией военные учения Northern Axe 25 в регионе Кайнуу, граничащем с Республикой Карелия. Об этом сообщило министерство обороны скандинавской страны.

Источник: Газета.Ру

Маневры продлятся с 29 ноября по 5 декабря с участием около 3 тысяч финских военных, включая 600 резервистов, и военнослужащих Великобритании. Задействовано около 600 единиц техники, включая танки и транспортные вертолеты.

Цель учений — отработка навыков обороны, сдерживания противника, наступления и ведения ночного боя в условиях северной Финляндии.

Особое внимание уделяется взаимодействию различных родов войск и использованию беспилотных летательных аппаратов.

22 ноября в Средиземном море, у побережья Италии стартовали масштабные учения Neptune Strike. В маневрах участвуют США и девять стран НАТО, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше