Орбан анонсировал заключение нескольких сделок после встречи с Путиным в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 ноября заявил, что после прошедшей накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле открывается возможность для заключения двух-трех крупных сделок.

Источник: РИА "Новости"

«И могу сказать, что мы приоткрыли дверь для двух-трех серьезных крупных сделок. В некоторых вопросах дверь открыта, и я надеюсь, что венгерские компании заключат серьезные сделки в ближайшем будущем», — отметил он на выступлении в городе Ньиредьхаза, трансляция велась на YouTube-канале премьер-министра.

При этом Орбан добавил, что дальнейшие переговоры, в том числе со стороны энергетической компании MOL, являются предметом бизнес-решений и не относятся к компетенции правительства. Он выразил надежду, что венгерским компаниям удастся заключить «серьезные сделки» на фоне открывшихся возможностей.

Накануне Орбан прибыл в Кремль для переговоров. При этом целью поездки он назвал обсуждение с российской стороной вопроса энергоснабжения Венгрии в преддверии предстоящей зимы.

В рамках встречи российский лидер заявил, что отношения России и Венгрии основаны на прагматизме и «на самом лучшем из того, что было» в их истории. Путин отметил давнее знакомство с Орбаном и добавил, что, несмотря на все сложности, отношения стран продолжают развиваться.

