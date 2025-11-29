Орбан анонсировал заключение нескольких сделок после встречи с Путиным в Москве

В рамках встречи российский лидер заявил, что отношения России и Венгрии основаны на прагматизме и «на самом лучшем из того, что было» в их истории. Путин отметил давнее знакомство с Орбаном и добавил, что, несмотря на все сложности, отношения стран продолжают развиваться.