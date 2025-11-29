Санкции против «Лукойл» сильнее бьют по Молдове, чем по России — эксперт

«Санкции против Lukoil бьют по Молдове сильнее, чем по России»: Сергей Алексашенко.
«В мире нет ни одного государства и ни одной компании, которые могли бы увеличить добычу настолько, чтобы заменить российскую нефть на мировом рынке», — подчеркнул Алексашенко.
По его словам, санкции против группы «Лукойл» сильнее всего ударят по таким странам, как Болгария, Румыния и Республика Молдова, где нефтяной гигант контролирует значимые сегменты рынка.
«Например, у Болгарии запасов нефтепродуктов максимум на 50 дней — а что дальше? При этом НПЗ в Бургасе, принадлежащий Lukoil (крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Балканах — прим.), больше не перерабатывает российскую нефть… То же самое и в Румынии, где Lukoil обеспечивал около 25% нефтепродуктов. Что касается Молдовы, то она на 100% зависела от авиационного керосина, который поставлял Lukoil», — сказал российский экономист.