WP сообщила о патрулировании неба близ Венесуэлы военными самолетами США

Президент Дональд Трамп в субботу объявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее закрыто.
Этот шаг последовал за масштабным наращиванием военного присутствия США в регионе в последние недели на фоне угроз Трампа в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Закрытие воздушного пространства над страной иногда является первым шагом перед авиаударами, отмечает WP.
24 ноября США внесли венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в перечень террористических организаций, что может дать Пентагону основание для нанесения ударов по объектам в Венесуэле, пишет газета. Вашингтон утверждает, что наркокартелем руководят сам Мадуро и его окружение, в том числе представители Вооруженных сил страны. Венесуэла обвинила США в «смехотворной лжи», заявив, что такого картеля не существует.