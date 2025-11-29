Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP сообщила о патрулировании неба близ Венесуэлы военными самолетами США

Военные самолеты США уже «практически постоянно» патрулируют международное воздушное пространство около Венесуэлы, сообщил американский чиновник The Washington Post.

Источник: РБК

Президент Дональд Трамп в субботу объявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и близ нее закрыто.

Этот шаг последовал за масштабным наращиванием военного присутствия США в регионе в последние недели на фоне угроз Трампа в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Закрытие воздушного пространства над страной иногда является первым шагом перед авиаударами, отмечает WP.

24 ноября США внесли венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в перечень террористических организаций, что может дать Пентагону основание для нанесения ударов по объектам в Венесуэле, пишет газета. Вашингтон утверждает, что наркокартелем руководят сам Мадуро и его окружение, в том числе представители Вооруженных сил страны. Венесуэла обвинила США в «смехотворной лжи», заявив, что такого картеля не существует.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше