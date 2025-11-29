Зеленский назначил Умерова главой делегации Киева на переговорах

Украинская делегация под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова отправилась в США для участия в переговорах по мирному урегулированию, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Состав делегации был изменен после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, при этом некоторые положения плана могут оказаться лишь декларативными.