Захарова ответила на слова Туска о предназначении НАТО

Ранее в этот день Туск заявил, что НАТО создавалось для защиты Запада от якобы советской агрессии и РФ. Польский премьер-министр также напомнил, что в основе НАТО лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Он выразил надежду на то, что данные принципы не изменились.