Захарова ответила на слова Туска о предназначении НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» 29 ноября заявила, что никакой советской агрессии не было. Таким образом она прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что НАТО создавалось против СССР, а значит России.

Источник: РИА "Новости"

«То, что НАТО создавалось против России, знать надо. Только никакой советской агрессии не было. Это на Советский Союз напала гитлеровская Германия, фашистская Италия и те, кто к ним примкнул, а не наоборот», — сказала она.

Ранее в этот день Туск заявил, что НАТО создавалось для защиты Запада от якобы советской агрессии и РФ. Польский премьер-министр также напомнил, что в основе НАТО лежала солидарность, а не эгоистические интересы. Он выразил надежду на то, что данные принципы не изменились.

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 17 ноября заявил, что Россия якобы может напасть на одно из государств НАТО еще до 2029 года. Глава комитета Государственной думы (ГД) РФ по обороне Андрей Картаполов назвал заявление Писториуса выдумкой, подчеркнув, что Россия не рассматривает возможность конфликта с Североатлантическим альянсом и не имеет таких целей.

