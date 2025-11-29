В Германии массовая демонстрация переросла в беспорядки: полиция применила водометы

В свою очередь сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что в ходе протестов пострадал также депутат Бундестага (парламента) от АдГ Юлиан Шмидт. Политик подтвердил DPA факт нападения. Шмидт рассказал, что на него напали около 20 человек, когда он парковал автомобиль. В результате нападения на его лице остались следы и синяки, отмечает агентство.