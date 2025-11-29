Ричмонд
В Германии массовая демонстрация переросла в беспорядки: полиция применила водометы

В акции протеста принимают участие около 20 тыс. человек.

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Гисене проходит массовая демонстрация против съезда новой молодежной организации оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Протестующие используют пиротехнику и бросают бутылки и камни в полицейских. Правоохранители используют дубинки и водометы, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

В акции протеста принимают участие около 20 тыс. человек.

По словам руководителя полицейского управления Центрального Гессена Торстена Крюккемайера, от 10 до 15 сотрудников уже получили легкие травмы во время демонстрации. В общей сложности задействовано от 4 до 5 тыс. полицейских. На данный момент неизвестно, сколько демонстрантов пострадали. Университетская клиника Гисена-Марбурга ранее сообщила, что около 10 человек с легкими травмами получили амбулаторное лечение.

В свою очередь сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что в ходе протестов пострадал также депутат Бундестага (парламента) от АдГ Юлиан Шмидт. Политик подтвердил DPA факт нападения. Шмидт рассказал, что на него напали около 20 человек, когда он парковал автомобиль. В результате нападения на его лице остались следы и синяки, отмечает агентство.

Как сообщает ТАСС, 29 ноября в Гисене проходит учредительный съезд молодежной организации АдГ, которая будет называться «Поколение Германия».

В январе 2025 года АдГ приняла решение распустить признанную правоэкстремистской молодежную организацию «Молодая альтернатива». Непосредственным поводом для роспуска стал арест членов правоэкстремистской организации «Саксонские сепаратисты» в начале ноября по подозрению в террористической деятельности и подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения «Молодой альтернативы», АдГ сразу исключила их из партии. -0-

