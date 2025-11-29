Ранее в сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала информацию о том, что британского политика, журналиста Джорджа Гэллоуэя и его жену девять часов допрашивали в аэропорту Лондона после возвращения из России. По ее словам, полиция обосновала задержание Гэллоуэя и его супруги положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое позволяет правоохранительным органам остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во «враждебную деятельность».