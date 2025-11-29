Ричмонд
В ЮАР журналистку задержали после возвращения из России

Журналистка Нонкулулеко Мантула задержана в международном аэропорту Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике (ЮАР) по возвращении из России. Об этом 29 ноября сообщил новостной портал Netwerk 24.

Источник: Reuters

Предположительно, причиной задержания могли стать ее частые визиты в Россию и участие в интервью, отмечает «Газета.Ru».

Прямых авиарейсов между РФ и ЮАР нет. Ассоциация журналистов стран БРИКС считает, что Мантулу лишили свободы без оснований и незаконно, и расценивает ее задержание как нарушение прав журналистов на свободу слова.

Ранее в сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала информацию о том, что британского политика, журналиста Джорджа Гэллоуэя и его жену девять часов допрашивали в аэропорту Лондона после возвращения из России. По ее словам, полиция обосновала задержание Гэллоуэя и его супруги положением закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое позволяет правоохранительным органам остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во «враждебную деятельность».

