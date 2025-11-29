Ричмонд
В Литве во время учений тяжело ранен бельгийский военный: за его жизнь борются медики

«Бельгийский военнослужащий получил тяжелое ранение во время учений на полигоне в Пабраде», — говорится в публикации.

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве во время военных учений был тяжело ранен бельгийский военнослужащий. Он экстренно госпитализирован, пишут литовские СМИ со ссылкой на заявление представителей Литовской армии.

Солдата оперативно доставили в медицинское учреждение Вильнюса после оказания первой помощи на месте. Он находится в тяжелом состоянии, получил множественные ранения, и за его жизнь борются медики.

Начато расследование для выяснения точных обстоятельств инцидента.

С 2017 года бельгийские военнослужащие регулярно участвуют в миссиях в Литве в составе многонациональной боевой группы НАТО. -0-

