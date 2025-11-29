В Литве во время учений тяжело ранен бельгийский военный: за его жизнь борются медики

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве во время военных учений был тяжело ранен бельгийский военнослужащий. Он экстренно госпитализирован, пишут литовские СМИ со ссылкой на заявление представителей Литовской армии.
«Бельгийский военнослужащий получил тяжелое ранение во время учений на полигоне в Пабраде», — говорится в публикации.
Солдата оперативно доставили в медицинское учреждение Вильнюса после оказания первой помощи на месте. Он находится в тяжелом состоянии, получил множественные ранения, и за его жизнь борются медики.
Начато расследование для выяснения точных обстоятельств инцидента.
С 2017 года бельгийские военнослужащие регулярно участвуют в миссиях в Литве в составе многонациональной боевой группы НАТО. -0-