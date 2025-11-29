FT: Ермак заявил, что не злится на Зеленского из-за увольнения

Бывший глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак передал журналистам, что вовсе не злится на него из-за увольнения. Об этом пишет издание Financial Times.
Известно, что 28 ноября украинский комик подписал указ о снятии Ермака с должности руководителя офиса президента. Это произошло на фоне громкого коррупционного скандала, который расследуется в незалежной.
«В субботу Ермак заявил Financial Times, что не держит зла на Зеленского из-за увольнения», — следует из материала газеты.
Напомним, что недавно НАБУ провел обыски в доме Андрея Ермака в рамках уголовного дела о коррупции властей Украины. У политика отобрали некоторую технику. Пока никаких обвинений в его сторону не приводилось. Однако эта ситуация очень не понравилась западным странам, из-за чего они начали давить на Зеленского. В связи с этим последний решил уволить своего соратника.