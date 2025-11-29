Миру грозят многочисленные отмены рейсов. Airbus отзывает 6 тыс. самолетов для срочного обновления ПО

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская авиастроительная корпорация Airbus объявила, что около 6 тыс. самолетов A320 нуждаются в срочном устранении внезапно выявленной проблемы с программным обеспечением, сообщает издание Bild.
Проблема обнаружилась после происшествия с лайнером A320 авиакомпании Jet Blue 30 октября в американском штате Флорида. Он начал резко терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку. По меньшей мере 15 человек получили травмы.
Как пишет издание, хаос не заставил себя ждать: десятки рейсов были отменены, появились задержки и перебронирования. Крупнейшая авиакомпания ANA отменила 95 рейсов и предупредила о сбоях в своей работе в ближайшие дни. Колумбийская Avianca SA сообщила, что затронуто более 70% ее парка, и что продажа билетов приостановлена до 8 декабря.
В American Airlines проблема затронула 340 самолетов. Air France пришлось отменить 35 рейсов. Air India заявила, что возможны задержки и перебронирования.
Как сообщает BBC, управление гражданской авиации Великобритании сообщило, что эти процедуры с высокой вероятностью приведут к «отдельным нарушениям и отменам авиарейсов, хотя проблема затрагивает “только некоторые” из британских авиакомпаний.
Lufthansa не ожидает серьезных нарушений в работе. «Большая часть обновлений программного обеспечения уже выполнена прошлой ночью и в субботу утром, 29 ноября», — сообщил представитель компании.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта России (Росавиации) заявили, что «предварительный анализ выпущенной директивы» показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями.
Как сообщили в Airbus, проблема затрагивает самолеты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около 6 тыс. машин (около половины мирового парка), но в случае примерно 5100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения, которое занимает около трех часов. Но для более старых самолетов потребуется и замена аппаратуры, для чего их придется временно вывести из эксплуатации. -0-