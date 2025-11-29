Ричмонд
Corriere della Sera: Зеленский не принимал решений без Ермака

Издание утверждает, что Ермак имел на Украине неограниченную власть.

Источник: Аргументы и факты

Ушедший в отставку Андрей Ермак имел неограниченную власть, а Владимир Зеленский без его участия никаких решений не принимал. Об этом со ссылкой на украинские судебные источники пишет газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что руководимое Ермаком параллельное правительство напоминало криминальную систему.

Одним из лидеров теневого правительства Ермака был бизнесмен Тимур Миндич, являющийся близким другом и бывшим деловым партнером Зеленского. Издание называет Миндича «человеком с золотым унитазом» и олигархом, которого вовремя предупредили об антикоррупционном расследовании. Миндичу удалось скрыться за границей.

«Эта система позволила всему клану в то время, как половина страны осталась без электричества, получить прибыль в размере €86 млн от поставок электроэнергии и газа», — утверждает газета.

По данным Corriere della Sera, наделенный неограниченной валастью Ермак расправлялся с потенциальными политическими соперниками, включая экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и популярного среди украинцев экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, уволенного в 2024 году.

Издание отмечает, что многие на Украине теперь задаются вопросом, какое будущее у страны без такой ключевой фигуры, как Ермак.

Ранее Agence France-Presse писало, что Ермак влиял на Зеленского и тщательно следил за его окружением.

