Разведывательный самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Американский самолет разведки Artemis II, созданный на основе Bombardier Challenger 650, взлетел с румынской авиабазы Михаил Когэлничану (уезд Констанца) и совершает продолжительный полет над Черным морем. Об этом сообщила румынский портал profit.ro со ссылкой на Flightradar.

Источник: Reuters

Artemis II, принадлежащий компании Leidos, — это стандартный частный самолет класса люкс Bombardier Challenger 650. Значительные модификации в конструкции, однако, позволяют ему выполнять задачи разведывательного самолета, способного перехватывать неприятельские коммуникации.

Этот второй самолет, построенный американской оборонно-технологической компанией Leidos, предназначен для выполнения разведывательных задач армией США, отмечается в публикации. Значительные модификации самолета — новая архитектура оборудования для обработки сигналов, интеграция модульных антенн и средств связи «воздух — земля» — позволяют ему перехватывать и расшифровывать сообщения неприятеля на больших расстояниях.

По данным портала Defense One, ВС США активно использовали первый Artemis для мониторинга российских коммуникаций во время конфликта на Украине.