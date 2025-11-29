Разведывательный самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем

Этот второй самолет, построенный американской оборонно-технологической компанией Leidos, предназначен для выполнения разведывательных задач армией США, отмечается в публикации. Значительные модификации самолета — новая архитектура оборудования для обработки сигналов, интеграция модульных антенн и средств связи «воздух — земля» — позволяют ему перехватывать и расшифровывать сообщения неприятеля на больших расстояниях.