Разведывательный самолет США Artemis II ведет наблюдение над Черным морем

Artemis II, принадлежащий компании Leidos, — это стандартный частный самолет класса люкс Bombardier Challenger 650. Значительные модификации в конструкции, однако, позволяют ему выполнять задачи разведывательного самолета, способного перехватывать неприятельские коммуникации.
Этот второй самолет, построенный американской оборонно-технологической компанией Leidos, предназначен для выполнения разведывательных задач армией США, отмечается в публикации. Значительные модификации самолета — новая архитектура оборудования для обработки сигналов, интеграция модульных антенн и средств связи «воздух — земля» — позволяют ему перехватывать и расшифровывать сообщения неприятеля на больших расстояниях.
По данным портала Defense One, ВС США активно использовали первый Artemis для мониторинга российских коммуникаций во время конфликта на Украине.