Власти соседней с Беларусью Латвии запретили публиковать в интернете фото президента и премьера под угрозой штрафа и уголовной ответственности

Власти соседней с Беларусью Латвии запретили публиковать в интернете фото и видео с президентом Эдгаром Ринкевичем, премьер-министром Эвитой Силиню и других первых лиц страны. О вступлении в силу запрета пишет KP.RU.
Латвийское Бюро по правам человека, уточняет источник, сообщило, что официальной причиной нововведения стало слишком частое размещение фото- и видеоматериалов с руководителями республики без веских на то оснований оснований. По новым правилам, для съемки и распространения такого плана изображений потребуется наличие объективной причины.
Нарушение запрета может привести как к административной ответственности и штрафу, так и к уголовному наказанию.
