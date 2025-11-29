Ричмонд
Власти соседней с Беларусью Латвии запретили публиковать в интернете фото президента и премьера под угрозой штрафа и уголовной ответственности

Соседняя с Беларусью Латвия запретила публиковать фото президента и премьера.

Источник: Комсомольская правда

Власти соседней с Беларусью Латвии запретили публиковать в интернете фото и видео с президентом Эдгаром Ринкевичем, премьер-министром Эвитой Силиню и других первых лиц страны. О вступлении в силу запрета пишет KP.RU.

Латвийское Бюро по правам человека, уточняет источник, сообщило, что официальной причиной нововведения стало слишком частое размещение фото- и видеоматериалов с руководителями республики без веских на то оснований оснований. По новым правилам, для съемки и распространения такого плана изображений потребуется наличие объективной причины.

Нарушение запрета может привести как к административной ответственности и штрафу, так и к уголовному наказанию.

