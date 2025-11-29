Трамп: воздушное пространство над Венесуэлой будет полностью закрыто

«Трамп продолжает повышать ставки и градус противостояния, и в частности объявляет призыв о создании де-факто бесполетной зоны в небе над Венесуэлой. Здесь могут быть варианты, потому что мы видим, что внутри команды Трампа сейчас проявляется серьезный раскол из-за ситуации конфликтной вокруг Венесуэлы. В этой связи возможен сценарий, при котором все-таки верх возьмут реалисты-прагматики вроде Джей Ди Вэнса, и в таком случае удастся избежать ситуации большого конфликта в Венесуэле. Может быть, Трамп ограничится символическими ударами по территории страны, объявит о том, что инфраструктура картелей была уничтожена, и на этом все закончится. Но при этом, если верх возьмут ястребы вроде Марко Рубио, госсекретаря и главного лоббиста войны с Венесуэлой, тогда я бы не исключал серьезной эскалации», — отметил эксперт.