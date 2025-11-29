Ермак решил спрятаться от НАБУ на фронте, но его не берут командиры

«Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления “країною мрії” (на русском “страной мечты”, — Прим. Life.ru), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра (командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — Прим. Life.ru). Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского, но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе. Формально он уже там, но конкретного места службы у него нет. Статус промежуточный: в распоряжении Мадьяра, но вне подразделения и без задач», — написал депутат.