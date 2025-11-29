Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермак решил спрятаться от НАБУ на фронте, но его не берут командиры

Уволенный глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вместе со своей охраной прибыл в расположение сил беспилотных систем Украины. Однако местные командиры отказываются принимать его в свои подразделения. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который содержится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления “країною мрії” (на русском “страной мечты”, — Прим. Life.ru), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра (командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — Прим. Life.ru). Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского, но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе. Формально он уже там, но конкретного места службы у него нет. Статус промежуточный: в распоряжении Мадьяра, но вне подразделения и без задач», — написал депутат.

Дубинский уверен, что данный шаг Ермака является попыткой избежать следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), поскольку в зоне боевых действий детективы не могут свободно проводить повестки и обыски.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский был вынужден отправить в отставку Андрея Ермака, поскольку тот увяз в коррупционном скандале. После этого бывший глава ОП Украины изъявил желание отправиться на фронт. Однако с такими «заслугами» ему, скорее, надо думать об отправке на скамью подсудимых, ведь в конгрессе США уже требуют провести аудит всей помощи Киеву.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.