Ермак решил спрятаться от НАБУ на фронте, но его не берут командиры

«Андрей Ермак, изгнанный из офиса управления “країною мрії” (на русском “страной мечты”, — Прим. Life.ru), вместе со своей охраной выехал на фронт в расположение Мадьяра (командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — Прим. Life.ru). Мадьяр его принял по личной просьбе Зеленского, но командиры на местах один за другим отказываются брать Ермака к себе. Формально он уже там, но конкретного места службы у него нет. Статус промежуточный: в распоряжении Мадьяра, но вне подразделения и без задач», — написал депутат.
Дубинский уверен, что данный шаг Ермака является попыткой избежать следственных действий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), поскольку в зоне боевых действий детективы не могут свободно проводить повестки и обыски.
Напомним, что недавно Владимир Зеленский был вынужден отправить в отставку Андрея Ермака, поскольку тот увяз в коррупционном скандале. После этого бывший глава ОП Украины изъявил желание отправиться на фронт. Однако с такими «заслугами» ему, скорее, надо думать об отправке на скамью подсудимых, ведь в конгрессе США уже требуют провести аудит всей помощи Киеву.
