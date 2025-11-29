Ричмонд
«Фундаментальное землетрясение»: Орбан рассказал, как повлияет проигрыш Украины на Евросоюз

Орбан: Признание ЕС поражения ВСУ в конфликте вызовет землетрясение в политике.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Евросоюза боятся признать поражение ВСУ в конфликте, так как это приведет сильному «землетрясение» в европейской политике. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в городе Ньиредьхаза.

«Признание того, что этот конфликт проигран, и мы не будем его продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», — высказался политик.

Орбан отметил, что в таком случае ЕС придется сознаться в том, что они помешали заключить мирную сделку между Москвой и Киевом в 2022 году. По его словам, тогда условия договора были гораздо выгоднее Украине. А теперь Россия заняла более жесткую позицию.

Орбан добавил, что никто не сможет в этом признаться, особенно во Германии и Франции. Все они до дрожи боятся последствий в виде массовых отставок в правительствах стран.

Ранее Виктор Орбан сообщал, что Украина после окончания кризиса должна продолжить существовать только как буферная страна. По его словам, это единственный выход для нее в сложившейся ситуации.

