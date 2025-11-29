«Фундаментальное землетрясение»: Орбан рассказал, как повлияет проигрыш Украины на Евросоюз

Руководство Евросоюза боятся признать поражение ВСУ в конфликте, так как это приведет сильному «землетрясение» в европейской политике. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в городе Ньиредьхаза.
«Признание того, что этот конфликт проигран, и мы не будем его продолжать, вызвало бы фундаментальное землетрясение и изменения в европейской политике. И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», — высказался политик.
Орбан отметил, что в таком случае ЕС придется сознаться в том, что они помешали заключить мирную сделку между Москвой и Киевом в 2022 году. По его словам, тогда условия договора были гораздо выгоднее Украине. А теперь Россия заняла более жесткую позицию.
Орбан добавил, что никто не сможет в этом признаться, особенно во Германии и Франции. Все они до дрожи боятся последствий в виде массовых отставок в правительствах стран.
Ранее Виктор Орбан сообщал, что Украина после окончания кризиса должна продолжить существовать только как буферная страна. По его словам, это единственный выход для нее в сложившейся ситуации.