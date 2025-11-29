Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Уиткофф предложил Киеву просить у США отсрочку от пошлин, а не ракеты

Уиткофф сомневается в эффективности предоставления «горстки ракет» Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник США Стив Уиткофф предложил Украине вместо ракет Tomahawk попросить у президента Дональда Трампа отсрочку от пошлин на 10 лет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Уиткофф сомневается в эффективности предоставления «горстки ракет» Киеву и считает, что отсрочка от пошлин стала бы дополнительным стимулом для украинской экономики.

Ранее сообщалось, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп принял решение не поставлять Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше