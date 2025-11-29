Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского

Ушедший в отставку Андрей Ермак заявил, что не держит зла на Владимира Зеленского и продолжает считать его своим другом. Об этом экс-глава офиса Зеленского заявил в интервью британской газете Financial Times.
«Он был моим другом до этой работы и останется им после», — заверил Ермак.
Издание отмечает, что с начала конфликта на Украине у Зеленского не было никого ближе Ермака. Газета утверждает, что Ермак и Зеленский «буквально жили и работали вместе». Кроме того, они даже тренировались вместе в спортзале по утрам.
Напомним, 28 ноября Зеленский сообщил, что подписал указ об отставке Ермака. Произошло это сразу после того, как сотрудники НАБУ и САП провели обыски в доме и на работе у Ермака.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera написала, что Зеленский не принимал никаких решений без Ермака.