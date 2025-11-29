Число жертв наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 303 человек

Как сообщил глава агентства страны по ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере 279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, около 80 тыс. человек были эвакуированы, и сотни людей по-прежнему остаются в сложном положении в трех провинциях острова Суматра, самой западной части Индонезии. Ранее сообщалось о 198 погибших.