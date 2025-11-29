Число жертв наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 303 человек

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на индонезийском острове Суматра, возросло до 303 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Как сообщил глава агентства страны по ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере 279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, около 80 тыс. человек были эвакуированы, и сотни людей по-прежнему остаются в сложном положении в трех провинциях острова Суматра, самой западной части Индонезии. Ранее сообщалось о 198 погибших.
Спасатели используют вертолеты для доставки помощи в северную часть острова, которая пострадала сильнее всего из-за перерезанных дорог и разрушения коммуникационной инфраструктуры оползнями. 30 ноября для помощи в ликвидации последствий прибудут военные.
На протяжении недели территория Индонезии страдает от проливных дождей, вызванных циклоном, а в Малаккском проливе (пролив между Малайским полуостровом (Западная Малайзия) и индонезийским островом Суматра) формируется редкий тропический шторм. -0-