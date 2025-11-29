Ричмонд
WP: назначение Умерова главой делегации раскритиковали на Украине

Существует подозрение, что Рустем Умеров может быть замешан в коррупционном скандале на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Назначение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой делегации для переговоров с США по урегулированию конфликта вызвало критику внутри страны. Об этом сообщает Washington Post.

По информации газеты, назначение Умерова на этот пост вместо уволенного 28 октября главы офиса Андрея Ермака вызвало вопросы.

Отмечается, что есть подозрения, что он может быть замешан в коррупционном скандале на Украине.

Ранее политолог Владимир Скачко отметил, что Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова руководителем украинской делегации поскольку он проамериканская фигура.