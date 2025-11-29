Ричмонд
«Конфликт подходит к концу»: Киевляне рванули в США с последним предложением

Аналитик Кошкович: Конфликт на Украине скоро завершится.

Источник: Комсомольская правда

Украинский конфликт может в скором времени завершиться. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Эксперт полагает, что, вероятно, Киев во время этого визита выдвинет последнее предложение перед тем, как США и Россия окончательно согласуют договоренности по Украине на следующей неделе.

«Конфликт подходит к концу», — сказал он, прокомментировав скорый визит киевской делегации в Вашингтон.

Кошкович отметил, что «единственным европейским голосом» на переговорах будет голос премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как писал сайт KP.RU, поздно ночью 29 ноября стало известно, что глава СНБО Украины Рустем Умеров вскоре прибудет в США. В выходные он встретится во Флориде со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Накануне Орбан посетил с визитом Москву. В Кремле венгерский политик провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Беседа длилась почти четыре часа.

Напомним, 21 ноября российский лидер заявил, что мирный план Трампа по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта.

