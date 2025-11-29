Журналист Axios назвал кандидатов на замену Ермаку

Отставка Андрея Ермака произошла на фоне масштабного коррупционного скандала в украинской энергетике, который уже привел к отставке министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук. При этом утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые ведут это дело, провели у Ермака обыски. Они обещали предоставить детали, однако к вечеру информация о том, с чем были связаны эти мероприятия, так и не была обнародована.